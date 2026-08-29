Capturado presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’ investigado por ocho asesinatos en norte del Valle

Cayó presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’ investigado por ocho asesinatos en el norte del Valle - Foto suministrada:

Un presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’, señalado de ordenar al menos ocho homicidios en el norte del Valle del Cauca, fue capturado en Sevilla junto a dos hombres que serían sicarios de esta organización criminal.

Se trata de un hombre de 46 años, conocido como alias ‘Plátano’, ‘Manito’, ‘Mono Ceballos’ o ‘Pompeyo’, requerido por el delito de homicidio agravado.

Según la investigación, alias ‘Plátano’ tendría la función de coordinar acciones violentas para mantener el control territorial y las rentas ilícitas de esta estructura. Las autoridades lo relacionan como presunto determinador de ocho homicidios ocurridos entre el 24 de junio y el 6 de julio de 2026.

Otros posibles miembros del ‘Clan del Golfo’ capturados:

En una segunda operación fueron capturados alias ‘El Rolo’ y ‘Tezna’, de 25 y 20 años, respectivamente. Los investigadores aseguran que ambos estarían realizando seguimientos a posibles víctimas cuando fueron sorprendidos en una zona semiboscosa de Sevilla.

Durante el procedimiento fueron incautados un revólver calibre .38, una pistola artesanal, munición y un celular que será analizado por las autoridades.

Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras avanza la investigación para establecer si estarían involucrados en otros hechos violentos en el norte del Valle.

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