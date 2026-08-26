SENA abre 865 cupos para formación técnica y tecnológica en Sucre

Sincelejo

El SENA Regional Sucre abrió su cuarta convocatoria de formación presencial titulada de 2026, con una oferta de 865 cupos dirigidos a personas interesadas en acceder a programas técnicos y tecnológicos que fortalezcan sus competencias laborales.

La convocatoria estará disponible del 28 de agosto al 3 de septiembre y contempla 775 cupos para programas técnicos y 90 para tecnologías. Entre las áreas ofertadas se encuentran asistencia administrativa, producción agropecuaria, contabilización de operaciones comerciales y financieras, elaboración de productos alimenticios, apoyo administrativo en salud, enfermería, construcción de edificaciones, mantenimiento de motocicletas, asistencia veterinaria, cosmetología y estética integral, entre otras.

Asimismo, la entidad ofrecerá tecnologías en Análisis y Desarrollo de Software y Gestión Contable y de Información Financiera, programas que mantienen una alta demanda en el mercado laboral.

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La oferta académica se desarrollará en diferentes sedes y municipios del departamento. Los programas estarán disponibles en las sedes Boston y La Gallera de Sincelejo, la Escuela de Gastronomía y Turismo de Tolú, la sede El Palomar de Majagual y espacios de formación en San Pedro.

Ferley Ramos Geliz, coordinador de Formación del SENA Sucre, indicó que la entidad proyecta una nueva convocatoria antes de finalizar el año, cuyos programas iniciarían actividades académicas en 2027. También recordó que durante todo el año permanecen abiertas las inscripciones para cursos cortos de formación complementaria.

Los interesados podrán realizar el proceso de inscripción de manera virtual a través de la plataforma oficial betowa.sena.edu.co dentro de las fechas establecidas.