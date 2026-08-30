Hospital Regional de Moniquirá reporta 168 % de sobreocupación y pide prevenir infecciones

El Hospital Regional de Moniquirá, Boyacá, actualmente tiene una sobreocupación hospitalaria del 168% / Foto: Suministrada.

Moniquirá

El Hospital Regional de Moniquirá atraviesa una situación de sobreocupación del 168% en sus servicios de hospitalización, mientras que la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) registra una ocupación del 87 %, según afirmó su gerente, Ana Maritza Dávila.

La funcionaria señaló que el panorama está relacionado, entre otros factores, con el incremento de enfermedades respiratorias que actualmente se presenta tanto en Boyacá como en diferentes regiones del país. Sin embargo, aclaró que Moniquirá no registra por ahora un pico respiratorio, aunque las autoridades hospitalarias mantienen una alerta preventiva ante el comportamiento de las urgencias.

“Como hospital regional de Moniquirá, antes de generar una alarma con este comunicado es generar un motivo de precaución. En este instante, tanto el departamento como el país están pasando por unos picos respiratorios y Moniquirá no es exento de eso”.

Dávila indicó, además, que uno de los principales objetivos del llamado es evitar que los casos que pueden manejarse mediante prevención y cuidados en casa terminen congestionando los servicios de urgencias.

“Tenemos una sobreocupación ahorita de 168 %, en la UCI el 87 %. Afortunadamente no hay pico respiratorio, pero sí nos está generando una prevención porque está afectando las urgencias”.

La gerente insistió en la importancia de adoptar medidas de prevención, particularmente en los hogares y establecimientos educativos, debido a que los niños pueden convertirse en un factor de propagación de enfermedades respiratorias.

Pidió a los padres y cuidadores evitar enviar a los menores a los colegios cuando presenten síntomas o se encuentren enfermos, con el propósito de reducir los contagios entre estudiantes.

“Cuando no se tienen los debidos cuidados y los procesos de prevención en los niños como en los adultos mayores, lo que hacen es llegar a los servicios de urgencias, congestionarlos y generar un caos a nivel del sistema de salud”.

La situación también preocupa porque la ocupación hospitalaria no estaría relacionada únicamente con las enfermedades respiratorias, sino con diferentes patologías que actualmente están incrementando la demanda de atención.

“Definitivamente el sistema en este momento está colapsado, no solo con los picos respiratorios, sino enfermedades generales. Entonces lo que queremos es eso, prevenir”.

Frente a las enfermedades respiratorias que están circulando, Ana Maritza Dávila indicó que la influenza es actualmente una de las principales preocupaciones. Recordó que se han desarrollado jornadas de vacunación, aunque no toda la población ha acudido a recibir las dosis.

“El mayor, digamos, ahorita es la influenza. Como ustedes saben, hubo un trabajo muy juicioso en las jornadas de vacunación, pero desafortunadamente no todo el mundo acude y esos son los inconvenientes que tenemos ahorita”.

Desde el Hospital Regional de Moniquirá reiteraron que el llamado no pretende generar alarma entre la comunidad, sino fortalecer las medidas de prevención para evitar nuevos contagios y disminuir la presión sobre los servicios de urgencias.

La recomendación está dirigida especialmente a mantener los cuidados en casa, prestar atención a los síntomas respiratorios y evitar que los menores enfermos asistan a instituciones educativas, como parte de las medidas para contener la propagación de estas enfermedades.

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