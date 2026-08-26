Cervantes, Shakespeare, Chéjov, Tirso y Sanchis: Festival de Teatro en el Libre, clásicos en Bogotá

Teatro

La escena cultural de la capital colombiana está a punto para recibir una nueva jornada dedicada a las grandes historias universales. Del 28 de agosto al 6 de septiembre, el Teatro Libre de Bogotá, en su histórica sede Centro, será nuevamente el epicentro de uno de los encuentros escénicos más importantes de la ciudad: la cuarta edición del Festival de Teatro en el Libre: Clásicos en Bogotá, una apuesta que año tras año reafirma la vigencia de autores y obras que han trascendido generaciones a nivel mundial.

El director artístico del Teatro Libre, Diego Barragán, destacó que el certamen cultural llega consolidado como un espacio donde las obras clásicas dialogan con el presente. En esta oportunidad, el festival continúa ampliando sus fronteras artísticas con la participación de compañías y creadores nacionales y extranjeras de proyección local y también internacional. Las obras tienen en común que reinterpretan grandes textos desde nuevas miradas escénicas. La programación reunirá nombres fundamentales de la literatura dramática universal como William Shakespeare, Antón Chéjov, Miguel de Cervantes, Tirso de Molina y José Sanchis Sinisterra.

Los invitados

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será su carácter internacional. España y México llegan como invitados con propuestas que permitirán al público acercarse a diversas formas de reinterpretar los clásicos. Desde España llegará la obra “Antona García”, del dramaturgo Tirso de Molina, una puesta en escena que gira en torno a una mujer decidida y valiente que enfrenta la invasión portuguesa para defender a su reina. La producción viene precedida por su reciente participación en el prestigioso Festival de Teatro Clásico de Almagro, considerado uno de los más importantes de España.

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Por su parte, desde la región de Yucatán, en México, se presentará una propuesta dirigida a todos los públicos. Se trata de “Don Quijote, historias andantes”, una obra que combina animación de objetos y narración teatral para acercar a las familias a las aventuras del inolvidable personaje creado por Miguel de Cervantes. Según la organización, será una invitación ideal para que niños y adultos compartan una experiencia escénica cargada de imaginación y humor.

Teatro tunjano

Dentro de la programación también sobresale la presencia de Aria Teatro, agrupación proveniente de Tunja, que llegará al festival con la obra “Ñaque o de piojos y actores”, escrita por el reconocido dramaturgo español José Sanchis Sinisterra. La presentación está programada para el 28 de agosto a las 8:00 de la noche y representa una de las apuestas más interesantes del certamen.

Aunque fue escrita en 1980, la obra conserva una sorprendente actualidad. El texto se centra en la vida de dos actores ambulantes que recorren caminos presentando espectáculos mientras enfrentan precariedades y desafíos cotidianos. Sin embargo, más allá de la anécdota, la obra reflexiona sobre la esencia misma del teatro, su relación con el público y el papel de los artistas en la sociedad.

La versión presentada por Aria Teatro incorpora elementos propios de la cultura colombiana y latinoamericana. Inspirados en el Manifiesto Antropófago de Oswald de Andrade, los actores transforman el universo original de la obra en una experiencia atravesada por la comedia negra, la música popular, las cumbias, los modismos regionales y una estética profundamente conectada con las sonoridades de Colombia y Suramérica. Barragan destacó el teatro que es esta haciendo en la capital boyacense.

Los clásicos

Otro de los momentos importantes del festival será la presentación de“Las Tres Hermanas”, de Antón Chéjov, uno de los estrenos recientes del Teatro Libre, que se suma a una programación diseñada para mostrar cómo los textos clásicos pueden renovarse constantemente sin perder su esencia.

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De acuerdo con Diego Barragán, director artístico del Teatro Libre, el propósito del encuentro es precisamente demostrar que los clásicos continúan dialogando con las nuevas generaciones. Cada compañía invitada aporta una mirada contemporánea que permite descubrir nuevas formas de entender historias que han sobrevivido al paso del tiemp

Durante dos fines de semana consecutivos, los espectadores podrán disfrutar de funciones los viernes, sábados y domingos en la sede Centro del Teatro Libre, un espacio que se ha convertido en punto de encuentro para artistas, creadores y amantes de las artes escénicas. Más que un festival, se trata de una invitación a redescubrir el valor de la palabra, la imaginación y las historias que, pese al paso de los siglos, continúan emocionando al público.