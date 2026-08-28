¿Qué contaron? Estos famosos se sentaron con Rosalía y hablaron de sus amores en plena gira LUX

Rosalía ha encontrado la manera de sorprender a sus seguidores durante su gira LUX: un confesionario instalado sobre el escenario en el que diferentes celebridades comparten historias personales relacionadas con su vida amorosa.

El espectáculo comenzó antes de que la artista interprete “La perla”, una de las canciones más destacadas de su álbum LUX. En este espacio, que hace referencia a la confesión religiosa, Rosalía recibe a famosos y amigos que se animan a contar algunas experiencias íntimas frente al público.

La dinámica hace parte del concepto artístico de la gira, que está marcado por referencias religiosas, símbolos católicos, obras de arte y coreografías protagonizadas por la cantante y sus bailarines.

Desde el inicio del recorrido, Rosalía ha recibido en su confesionario a diferentes figuras del entretenimiento y la música. Entre los invitados se encuentran Aitana, Lola Young, Cara Delevingne, Marcello Hernández, Yeri Mua y Chappell Roan, además de otros artistas y personalidades que han participado en distintas fechas.

La gira LUX comenzó el 16 de marzo de 2026 en Lyon, Francia, y posteriormente pasó por ciudades como París, Londres, Madrid y Barcelona. La artista también llevó el espectáculo a Norteamérica, donde continuó con esta particular dinámica sobre el escenario.

El confesionario se ha convertido en uno de los momentos más comentados de los conciertos, especialmente por las revelaciones sobre relaciones, rupturas y experiencias sentimentales que algunos invitados han compartido.

Rosalía lanzó su álbum LUX en noviembre de 2025 y el álbum consiguió importantes resultados en las listas de Billboard. Ahora, mientras continúa su recorrido internacional, la cantante mantiene esta distinta tradición que combina música, espectáculo y confesiones personales.

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Cada noche, una nueva celebridad puede terminar sentada frente a Rosalía para contar su propia historia de amor.