Abelardo de la Espriella anunció que Tolima tendrá una Zona Franca Especial Agropecuaria

Tolima

Uno de los principales anuncios que hizo el presidente Abelardo de la Espriella en su reciente visita al Tolima fue la creación de la Zona Económica y Social Especial (ZESE) o zona franca, una iniciativa que por décadas han esperado los dirigentes del departamento para potenciar su desarrollo.

En repetidas ocasiones se han presentado proyectos de ley para crear Zonas Económicas Especiales que permitan atraer inversionistas o empresas al Tolima, pero han fracasado, por lo cual el anuncio del presidente fue celebrado en el departamento.

Se espera que esta iniciativa estimule la creación de nuevos empleos en medio de la crisis que afronta el Tolima por los devastadores incendios forestales, que dejan pérdidas por más de 134 mil millones de pesos.

“Para el departamento es fundamental, era algo que veníamos buscando en el departamento del Tolima desde hace muchos años. Se habían presentado proyectos de ley por senadores, por congresistas, para poder crear esa Zona Económica, Social, Especial que necesita el departamento del Tolima para realizar una verdadera reactivación económica”, arguyó Adriana Matiz, gobernadora del Tolima.

Una Zona Económica Especial es un área geográfica delimitada dentro de una región específica que cuenta con reglas de negocio, impuestos y normas aduaneras diferentes y más flexibles que las del resto del territorio nacional. Su implementación representa inversión y capital a través de estímulos financieros y permite generar empleo en sectores como el industrial y de servicios, especialmente.

“Es supremamente importante en esta emergencia que tenemos en este momento. Vamos a adelantar una mesa de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda; también deben estar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la DIAN, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; y, por supuesto, la DIAN, para establecer cuáles serán esos alivios tributarios”, detalló la gobernadora.

Se espera que en 60 días la mesa de trabajo elabore el documento que sustentaría el proyecto de ZESE, que se decretaría en el marco de la calamidad pública o emergencia económica declarada por el Gobierno nacional.

Adriana Matiz también mencionó otros compromisos concretos para avanzar en la liquidación de los incendios forestales y la reactivación económica del departamento, que vendrá en los siguientes meses: