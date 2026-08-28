Abelardo de la Espriella anunció que Tolima tendrá una Zona Franca Especial Agropecuaria
En un plazo de 60 días se espera elaborar el proyecto para crear la Zona Franca o Económica Especial, que permita atraer empresas del sector agropecuario.
Tolima
Uno de los principales anuncios que hizo el presidente Abelardo de la Espriella en su reciente visita al Tolima fue la creación de la Zona Económica y Social Especial (ZESE) o zona franca, una iniciativa que por décadas han esperado los dirigentes del departamento para potenciar su desarrollo.
En repetidas ocasiones se han presentado proyectos de ley para crear Zonas Económicas Especiales que permitan atraer inversionistas o empresas al Tolima, pero han fracasado, por lo cual el anuncio del presidente fue celebrado en el departamento.
Se espera que esta iniciativa estimule la creación de nuevos empleos en medio de la crisis que afronta el Tolima por los devastadores incendios forestales, que dejan pérdidas por más de 134 mil millones de pesos.
“Para el departamento es fundamental, era algo que veníamos buscando en el departamento del Tolima desde hace muchos años. Se habían presentado proyectos de ley por senadores, por congresistas, para poder crear esa Zona Económica, Social, Especial que necesita el departamento del Tolima para realizar una verdadera reactivación económica”, arguyó Adriana Matiz, gobernadora del Tolima.
Una Zona Económica Especial es un área geográfica delimitada dentro de una región específica que cuenta con reglas de negocio, impuestos y normas aduaneras diferentes y más flexibles que las del resto del territorio nacional. Su implementación representa inversión y capital a través de estímulos financieros y permite generar empleo en sectores como el industrial y de servicios, especialmente.
“Es supremamente importante en esta emergencia que tenemos en este momento. Vamos a adelantar una mesa de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda; también deben estar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la DIAN, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; y, por supuesto, la DIAN, para establecer cuáles serán esos alivios tributarios”, detalló la gobernadora.
Se espera que en 60 días la mesa de trabajo elabore el documento que sustentaría el proyecto de ZESE, que se decretaría en el marco de la calamidad pública o emergencia económica declarada por el Gobierno nacional.
Adriana Matiz también mencionó otros compromisos concretos para avanzar en la liquidación de los incendios forestales y la reactivación económica del departamento, que vendrá en los siguientes meses:
- Vivienda rural: 343 subsidios de $65 millones cada uno para apoyar a las familias afectadas.
- Alimentación para el ganado: 5.000 toneladas de heno, 5.000 toneladas de tamo de arroz y $2.000 millones para 80.000 pacas de mombasa y angleton.
- Alivio financiero para el campo: tres meses de congelamiento de amortizaciones y compra de cartera para pequeños y medianos productores afectados.
- Reactivación económica: $7.000 millones para recuperar cultivos, unidades productivas y fuentes de ingreso.
- Restauración ambiental: puesta en marcha de “Tolima Verde Renace” para recuperar ecosistemas y suelos y avanzar en la recuperación sostenible del campo.
- Seguridad y justicia: creación de un grupo élite de la Fuerza Pública. Recompensas de hasta $50 millones por información que permita capturar a los responsables de incendios provocados y de $500 millones por cada uno de los objetivos prioritarios: alias “Yamaha” o “Iván”, y alias “Leonel” o “Amazonas”.
- Ayuda humanitaria: movilización de más de 80 toneladas adicionales de alimentos, agua, elementos de primera necesidad e insumos para las comunidades afectadas.