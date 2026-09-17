Colegios del Tolima reducirán las materias y periodos para mejorar la calidad educativa

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, anunció que avanzan en la socialización de una resolución que reducirá el número de materias y periodos en los colegios públicos del departamento, además de modificar los horarios de clase.

Según el funcionario, tras los recientes resultados de las pruebas PISA, quedó en evidencia que los países con menos materias o asignaturas son los que tuvieron mejores puntajes.

“La prueba PISA nos dejó una lección muy importante: sumar y sumar más materias no mejora las condiciones de calidad de nuestros estudiantes; por el contrario, lo que vemos es que las rezaga o deteriora. Si nos comparamos con países que han avanzado y los resultados de las pruebas, vamos a ver que lo que han hecho es reducir el número de materias y concentrar el tiempo en lo esencial”, detalló Bedoya.

Entre las principales disposiciones se encuentra la reducción de las materias, pasando de aproximadamente 18 materias a 11 por semana.

“Esto, por supuesto, ayuda a la dispersión del conocimiento y diluye la concentración de nuestros estudiantes. Por eso vamos a pasar de 18 materias en promedio a 11 a la semana para estudiantes de grado décimo y once”, arguyó el secretario.

La reducción de las materias llevará a incorporar las cátedras que desaparecen dentro de las nueve áreas básicas del conocimiento, como ciencias, matemáticas, lenguaje, entre otras.

“Vamos a pasar de tener cátedras aisladas a cátedras transversales. Es decir, el estudiante que empieza a ver Historia, Política, Economía, tendrá que ver al interior de esa asignatura conocimientos básicos como emprendimiento, administración, derechos humanos. Es decir, lo que hacemos es transversalizar el currículo”, explicó.

La reducción de materias también repercutirá en los horarios de los colegios públicos para estudiantes de décimo y once, que ahora deberán dedicar todas las horas de una jornada a una misma área del conocimiento.

“Cada día se va a trabajar un bloque del conocimiento. Por ejemplo, el lunes todas las áreas de matemáticas, el martes sociales, el miércoles política y economía, etc.”, detalló.

A su vez, se reducirá de cuatro a tres el número de periodos por año. En principio, la medida aplicará para cerca de 17 mil estudiantes, desde el primer día del calendario escolar de 2027.