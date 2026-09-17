Condenan a prisión a tres integrantes del frente Gerónimo Galeano de las disidencias en Tolima

Tolima

Un juez especializado de Ibagué condenó a cinco años y ocho meses de prisión a tres integrantes del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, capturados en medio de una operación en Chaparral, sur del Tolima.

Los condenados son Víctor Julio Velásquez Murillo, alias Gallero; Breiner Peña Paya y Cristian Stiven Indo Dagua, quienes fueron hallados culpables por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de uso privativo y de uso personal.

Las capturas

La captura se produjo en 2026 por parte del Ejército, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, que intervinieron un inmueble ubicado en la vereda Brasilia, zona rural del municipio de Chaparral.

Según información de inteligencia, el lugar era utilizado como punto de residencia ocasional por integrantes del frente Gerónimo Galeano para almacenar material de guerra, intendencia y explosivos con los que pretendían ejecutar acciones terroristas contra unidades militares y policiales, entre ellas la Estación de Policía de Bilbao, Rioblanco.

En el procedimiento fueron halladas cinco personas, entre ellas dos menores de edad que fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Los tres adultos fueron capturados en flagrancia.

En el lugar hallaron e incautaron dos fusiles calibre 5.56; seis proveedores de ese calibre; más de 200 cartuchos; 24 estopines; una pistola Pietro Beretta 9 mm; dos pancartas alusivas al frente Gerónimo Galeano y abundante material de intendencia.

“El objetivo principal de esta estructura criminal era ejecutar homicidios selectivos contra integrantes de otros grupos de disidencias, en especial contra alias Richard, quien se habría identificado como integrante del Frente 57 y quien sería el encargado de recoger dineros producto de la minería ilegal en Ataco”, reveló la Sexta Brigada del Ejército.

Los perfiles

Víctor Julio Velásquez Murillo, alias Gallero: completaba casi tres meses en el grupo. Fue contactado por alias Amazonas y alias Camilo para viajar desde Nariño y Cauca hacia Ataco, con la orden de realizar inteligencia para ubicar y asesinar a alias Richard.

completaba casi tres meses en el grupo. Fue contactado por alias Amazonas y alias Camilo para viajar desde Nariño y Cauca hacia Ataco, con la orden de realizar inteligencia para ubicar y asesinar a alias Richard. Breiner Peña Paya: con ocho años de trayectoria criminal, ingresó a los 13 años al Frente Dagoberto Ramos, bajo el mando de alias Cejas. En enero de 2023 fue enviado al Tolima junto a alias Pacho, Ramiro y Arbey para conformar el frente Gerónimo Galeano. Ya había sido capturado en 2023.

con ocho años de trayectoria criminal, ingresó a los 13 años al Frente Dagoberto Ramos, bajo el mando de alias Cejas. En enero de 2023 fue enviado al Tolima junto a alias Pacho, Ramiro y Arbey para conformar el frente Gerónimo Galeano. Ya había sido capturado en 2023. Cristian Stiven Indo Dagua: ingresó a la estructura en febrero de 2026 en el departamento del Cauca y fue enviado al Tolima con la misión de vigilar maquinaria amarilla en minas del sector de Planadas, Santiago Pérez, Las Señoritas y Brasilia, para ubicar a alias Richard.

La condena fue celebrada por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, a través de su cuenta personal de X.

“La captura de estos tres hombres y la condena que hoy reciben demuestran que quien empuña un arma para atentar contra la vida y la tranquilidad de los tolimenses tendrá que responder ante la justicia. Seguimos trabajando junto a nuestra fuerza pública para desarticular estas estructuras y proteger a nuestras comunidades”, manifestó.