Aprueban $8.000 millones para damnificados por los incendios forestales en el Tolima

Tolima

La Asamblea Departamental del Tolima aprobó por unanimidad, en segundo debate, el proyecto de Ordenanza 037 del 10 de septiembre de 2026, que contempla un traslado presupuestal por $8.000 millones para atender la emergencia climática, social y económica generada en el departamento por los incendios forestales.

La mayor destinación corresponde al sector agropecuario, con $5.000 millones, recursos que serán orientados a proyectos productivos y de seguridad alimentaria para productores y ganaderos que han resultado afectados por las emergencias.

El secretario de Desarrollo Agropecuario del Tolima, Juan Camilo García, señaló que los recursos permitirán avanzar en la atención de las afectaciones que enfrenta el sector rural.

“Excelentes noticias para el sector agropecuario del departamento del Tolima (…) Se ha aprobado la Ordenanza 037, el movimiento presupuestal que va a permitir afrontar parte de la emergencia climática, social y económica en el sector agropecuario”, afirmó García.

El funcionario explicó que los $5.000 millones estarán destinados a apoyar a quienes han sufrido mayores afectaciones en sus actividades productivas. “$5.000 que serán destinados para proyectos productivos y de seguridad alimentaria, para aquellos productores y ganaderos que han sido más afectados y golpeados por los incendios forestales”, puntualizó.

La Ordenanza contempla, además, $1.690 millones para el sector Ambiente y Gestión del Riesgo, destinados al fortalecimiento y dotación de Bomberos, Defensa Civil y organismos de socorro.

Otros $1.000 millones serán destinados al sector denominado Gobierno Territorial, para fortalecer la atención operativa en territorio, mientras que $310 millones corresponden al sector Inclusión Social, para atender a las familias damnificadas.

El presidente de la Asamblea del Tolima, Abel Otálora, explicó que la aprobación del proyecto permitirá disponer de recursos para las secretarías que tienen competencia directa en la atención de la emergencia. “Se están destinando $8.000 millones de pesos para aquellas secretarías las cuales pueden contrarrestar el problema que estamos viviendo hoy”, manifestó.

Para la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la aprobación de estos recursos representa una primera herramienta para avanzar en la recuperación de las actividades rurales afectadas. La atención comenzará con productores y ganaderos impactados por los incendios y continuará con las diferentes cadenas productivas del departamento.

García señaló que el proceso de recuperación deberá desarrollarse de manera progresiva y de acuerdo con las necesidades identificadas en el territorio, con el acompañamiento de la Gobernación y del Ministerio de Agricultura.

“Comienza la reactivación del sector agropecuario. Aquí comienza, hoy da el derrotero a los cafeteros. Mañana los ganaderos, por los cuales estaremos muy de cerca, apoyándolos con el Ministerio de Agricultura”, indicó.

El secretario agregó que posteriormente se atenderán las demás cadenas agropecuarias, en la medida en que la Gobernación adelante las sesiones y acciones necesarias para avanzar en la recuperación.