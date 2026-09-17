Accidente de tránsito en la variante de Ibagué deja tres personas heridas

Ibagué

En la mañana del jueves 17 de septiembre se registró un accidente de tránsito en la variante de Ibagué que comprometió tres vehículos de carga y una motocicleta, siniestro en el que resultaron heridas tres personas.

Entre las personas lesionadas están Andrés Ruiz Beltrán y Juan Pablo Barreto, personas que manejaban dos de los automotores involucrados que transportaban confitería y pollos vivos que fueron saqueados por ciudadanos que llegaron a la zona.

La variante que conecta a Ibagué con los municipios de Cajamarca hacia el y El Espinal estuvo cerrada durante gran parte de la mañana en ambos sentidos mientras que las autoridades realizaron la atención del siniestro vial que como causa probable se tiene un problema mecánico.

El impacto del accidente de tránsito en la movilidad de Ibagué

Debido al accidente registrado en el sector de La Cartagena, Variante de Ibagué, la concesión APP GICA adelantó las labores necesarias para atender la situación y restablecer las condiciones de seguridad que permitieron habilitar nuevamente el corredor.

Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad de Ibagué reforzó su presencia operativa en los principales corredores de ingreso a la ciudad, con el propósito de regular el tránsito y mitigar las congestiones que puedan generarse como consecuencia del cierre.

“Tenemos personal operativo desplegado en los principales corredores de ingreso a la ciudad para regular el tránsito y mitigar las congestiones que puedan generarse por este cierre. Le pedimos a los conductores que transiten con precaución y, en lo posible, planeen sus recorridos con anticipación”, dijo Fabián Tinoco, director Operativo de la Secretaría de Movilidad de Ibagué.

Los agentes de tránsito estarán presentes en puntos estratégicos como la avenida Mirolindo, el sector de Las Ferias, la avenida Ferrocarril y la avenida del Sur, donde regularán la circulación, orientarán a los conductores y atenderán las situaciones que puedan afectar la movilidad.