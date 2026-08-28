Procuraduría cuestionó a siete alcaldes del Tolima por falta de Cuerpo de Bomberos

Tolima

La Procuraduría General de la Nación requirió de manera urgente a siete alcaldes municipales del departamento del Tolima para que garanticen la prestación continua, eficiente y oportuna del servicio público esencial bomberil.

Se trata de los alcaldes de Anzoátegui, Cunday, Herveo, Rioblanco, Roncesvalles, Villahermosa y Villarrica, quienes no cuentan con un convenio activo para garantizar el funcionamiento del Cuerpo Voluntario de Bomberos en sus municipios, según trascendió en medio de una reunión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

El Ministerio Público advirtió que las actuales condiciones hidrometeorológicas del Tolima incrementan el riesgo de incendios de cobertura vegetal y forestales, por lo que pidió adoptar de inmediato las medidas administrativas, presupuestales y contractuales necesarias para activar los Cuerpos de Bomberos.

Asimismo, el ente de control hizo un llamado a elaborar mecanismos de contingencia mientras se formaliza la prestación del servicio, ya que el Tolima cuenta con 13 incendios forestales activos en 12 municipios, precisamente en municipios aledaños a aquellos que no cuentan con bomberos locales.

La entidad señaló que continuará con el seguimiento preventivo para salvaguardar los derechos de la comunidad y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades frente a las emergencias que puedan presentarse en el Tolima.