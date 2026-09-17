Gobernadora Matiz releva a gerente de Indeportes Tolima tras escándalo de presunta corrupción

Tolima

La gobernadora Adriana Magali Matiz confirmó los rumores sobre un relevo en el equipo directivo del Instituto Departamental del Deporte del Tolima (Indeportes), luego de que la Contraloría Departamental iniciara una fiscalización especial por presuntas irregularidades en contratación por más de $3.000 millones.

Se confirma así la salida de la gerente de Indeportes Tolima, Francy Liliana Salazar; la subdirectora Deportiva, Biviana Rocío Romero; y Sayly Ibáñez Rojas, quien integraba el equipo administrativo.

Según la información que trascendió, en Indeportes tramitaron más de 100 Órdenes de Prestación de Servicios para entrenadores y otros colaboradores, quienes, en algunos casos, ni siquiera cumplirían con sus funciones o labores.

Incluso, se habrían elaborado falsos informes de supervisión para dar apariencia de legalidad a las vinculaciones laborales, además de vincular personas sin cumplir con los perfiles requeridos.

“Conmigo no hay tapen-tapen. Conmigo debe haber hechos bien hechos, trabajo 24/7 y rigor técnico sin excepción. Los recursos públicos son sagrados y no toleraré ninguna sombra”, aseveró la gobernadora Matiz al confirmar la salida de la gerente y su equipo.

La mandataria aseguró que respeta el derecho a la presunción de inocencia, pero las acusadas deben defenderse alejadas del instituto para evitar distracciones en la administración del mismo.

“Agradezco a los medios de comunicación y a las personas que hicieron públicos estos hechos. De mi parte habrá siempre atención a las críticas y a las denuncias sustentadas”, señaló la gobernadora al destacar el valor de la veeduría ciudadana y el ejercicio periodístico.

Finalmente, la gobernadora indicó que los cambios buscan garantizar que el calendario deportivo, los apoyos a las ligas, el acompañamiento a los atletas y la infraestructura del departamento continúen su curso sin interrupciones.

De esta manera, la mandataria seccional le salió al paso al escándalo que ha salpicado su administración en las últimas semanas y generado gran revuelo en la política del Tolima.