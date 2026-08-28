Ecuador: justicia declara culpable a expresidente Lenin Moreno de recibir sobornos

Un tribunal ecuatoriano declaró culpable de cohecho al expresidente de Lenín Moreno por haber recibido sobornos para favorecer a la empresa estatal china Sinohydro en la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando era vicepresidente de Rafael Correa.

Los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador aseguraron que la empresa china pagó recursos millonarios hacia un círculo empresarial que luego fueron distribuidos a distintas sociedades y personas, incluidos integrantes del núcleo familiar del exmandatario, cuya condena aún no ha sido anunciada por los magistrados.

La Fiscalía había pedido en julio pasado que se le condene a seis años y seis meses de prisión, al igual que a su esposa, Rocío González; la hija de ambos, Irina Moreno, y otras 17 personas, entre las que está el exembajador de China Cai Runguo.

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De acuerdo con los jueces, Moreno utilizó su cargo como vicepresidente para intervenir en un “ámbito ajeno a su rectoría” con el objetivo de favorecer a Sinohydro, y por ello obtuvo beneficios a través de terceras personas.

“El beneficio indirecto recibido a través de terceras personas no deja de lado la valoración de la actuación funcional del procesado, sino que aportan al correlato financiero que, en su conjunto, establece el carácter de obtención de recursos indebidos”, dijo el juez ponente frente a Moreno y su esposa, quienes se encuentran en la sala de la CNJ.

Más de un millón de dólares

Según la Fiscalía, el exmandatario habría recibido junto a su familia, presuntamente, más de un millón de dólares de un total de 76 millones de dólares en sobornos que Sinohydro pagó supuestamente por la construcción de Coca Codo Sinclair, con una potencia de hasta 1.500 megavatios.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pidió que a todos los procesados se los inhabilite para ejercer cargo público o tener vínculos contractuales con el Estado, que se les suspenda los derechos de participación y que se les imponga una multa y el pago de una reparación integral.

También solicitó que pidan disculpas públicas y que se instale una “cita anticorrupción” en el complejo hidroeléctrico.

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Durante más de seis horas, el tribunal ha detallado cómo se configuró el delito de cohecho en este caso y se encuentra individualizando las responsabilidades de cada uno de los 20 procesados.

Antes del inicio de la audiencia, Moreno dijo que había decidido asistir presencialmente porque quería “dar la cara” y aseguró, como ha dicho en otras ocasiones, que este juicio era una supuesta “venganza” orquestada por el expresidente Correa.