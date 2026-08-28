María Claudia Tarazona confirmó cambio en el esquema de seguridad de su familia

La viuda de Miguel Uribe Turbay agradeció a los policías y funcionarios de la UNP que acompañaron a su familia durante el último año y explicó que las recientes revelaciones de la Fiscalía llevaron a tomar nuevas medidas.

María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, confirmó este viernes que el esquema de seguridad de su familia fue modificado, luego de los hechos anunciados recientemente por la Fiscalía General de la Nación.

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A través de sus redes sociales, Tarazona informó sobre el cambio y aprovechó para agradecer a los integrantes de la Policía y de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que estuvieron a cargo de su seguridad durante el último año.

“El día de hoy, el esquema de seguridad de mi familia ha sido cambiado. Le doy las gracias a cada uno de los policías y miembros de la UNP que, con entrega y valentía, me acompañaron el último año”.

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La decisión, según explicó, está relacionada con los nuevos elementos conocidos en las últimas horas en el marco de las investigaciones adelantadas por las autoridades.

“Los hechos que anunció recientemente la Fiscalía nos obligan a tomar estas medidas, aun sabiendo que la inmensa mayoría de los funcionarios son hombres y mujeres excepcionales”.

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Tarazona también destacó el trabajo de los uniformados y funcionarios que la acompañaron durante este periodo, al tiempo que señaló que las nuevas circunstancias llevaron a su familia a adoptar modificaciones en su esquema de protección.

El anuncio se conoce en medio de las investigaciones de la Fiscalía alrededor del caso de Miguel Uribe Turbay y de los recientes avances dados a conocer por el ente investigador.