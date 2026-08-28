Nueva EPS postula más de $1,07 billones ante la ADRES para fortalecer pagos a su red de salud

Nueva EPS postuló ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, más de $1,07 billones para fortalecer el pago a su red de prestadores, en una gestión que busca mejorar el flujo de recursos hacia las instituciones encargadas de atender a sus afiliados.

En total, la solicitud contempla $1.079.792 millones para 1.913 prestadores de servicios de salud, entre instituciones del régimen subsidiado y del régimen contributivo.

La mayor parte de estos recursos corresponde al régimen subsidiado, con una postulación de $997.067 millones para 1.555 IPS, cifra que, de acuerdo con Nueva EPS, corresponde al 100 % de lo radicado por las instituciones de este régimen.

A esto se suman $82.725 millones para 358 prestadores del régimen contributivo, con lo que la entidad busca fortalecer el flujo de recursos hacia los diferentes actores que hacen parte de su red.

¿Qué significa este dinero para la atención en salud?

En pocas palabras, los recursos están destinados a fortalecer los pagos a quienes prestan directamente los servicios de salud. Esto incluye a las instituciones que atienden a los pacientes y a otros actores que hacen parte de la cadena de prestación.

La intención es que, al contar con mayores recursos, los prestadores puedan fortalecer su operación y mantener la atención de los afiliados, incluida la prestación de servicios y el suministro de medicamentos.

Por eso, el anuncio no significa que Nueva EPS vaya a entregar más de un billón de pesos directamente a sus usuarios. El dinero está dirigido a su red de prestadores, de manera que el flujo de recursos permita respaldar la atención que reciben los afiliados.

¿Ya se giraron los $1,07 billones?

No. Este punto es importante. Nueva EPS postuló los recursos ante la ADRES, pero el dinero todavía debe surtir el proceso correspondiente antes de que pueda efectuarse el giro.

Es decir, los más de $1,07 billones anunciados corresponden a recursos solicitados para ser girados a los prestadores, pero no representan un desembolso que ya se haya realizado.

La ADRES deberá adelantar el trámite correspondiente y, de acuerdo con el resultado de ese proceso, determinar los giros que procedan.

De concretarse los giros, los recursos llegarían directamente a estos prestadores y contribuirían a fortalecer su flujo financiero, un aspecto clave para sostener la operación de los servicios que reciben los afiliados.