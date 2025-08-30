Narco-chofer tendrá un año más de inmunidad penal: Juez prorrogó principio de oportunidad

EL DATO DE JOSE ANDRES

Una juez de Control de Garantías de Popayán prorrogó por un año más el principio de oportunidad en favor de Manuel Antonio Castañeda, conocido como el ‘narco-chofer’ y ordenó la práctica anticipada del testimonio del procesado.

La razón del juzgado para concederle se beneficio judicial se basa en que, por petición de la Fiscalía “aún se necesita de la colaboración del implicado” en el marco de varias investigaciones.

El aval de la juez significa que, Manuel Antonio Castañeda, por un año más tendrá inmunidad penal por los delitos de tráfico de estupefacientes agravado, cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir, fuga de presos y peculado por uso. Además, está pendiente su declaración en un eventual juicio en contra de al menos 21 personas implicadas en otros casos de corrupción.

“Se tiene que la Fiscalía logró presentar probatorios que logren soportar esa necesidad, ese test de ponderación y la necesidad de la aplicación de ese principio de oportunidad en favor del señor Manuel Antonio Castañeda”, indicó la juez del caso.

El testigo ‘narco-chofer’

El ‘narco-chofer’ Manuel Antonio Castañeda es recordado porque él fue sorprendido por la Policía en el año 2022, en una carretera de Totoró, Cauca, cuando transportaba 168 kilos de coca en la camioneta de la UNP que para ese momento estaba asignado al entonces subdirector de esa entidad Ronald Rodríguez, también participó en el cinematográfico escape del abatido narco Juan Lárrison Estupiñán, alias ‘Matamba’. La Fiscalía dice que su colaboración con la justicia ha sido efectiva.

“Su señoría esa inmunidad se compensa también con esos beneficios que representa para el Estado poder responder ante la expectativa de la sociedad, a esa temática que orienta sacar del tránsito criminal a todas aquellas estructuras delincuenciales y organizadas. Mire cómo ese delito causó alto impacto, no solamente en los medios de comunicación porque nosotros trabajamos es para la justicia, para la recta impartición de justicia, pero es importante que se prorrogue este este principio de oportunidad que inicialmente fue atendido por un juez constitucional y digamos que, por factores exógenos a nuestra voluntad no se ha podido culminar las etapas de juicio, pero, efectivamente no ha sido por dilaciones o mañas de la administración de justicia, simplemente que ha habido contratiempos con respecto a que él pueda proporcionar sobre todo en juicio su testimonio tan importante".

Los contratiempos y los procesos pendientes

Entre los contratiempos a los que se refirió la fiscal, aparece, por ejemplo, el caso del sindicalista de la UNP Wilson Devia, señalado de presuntamente alquilar los esquemas de seguridad al ‘narco-chofer’. Ese proceso quedó en un limbo por la deficiente investigación de la exfiscal Angélica Monsalve, en enero de este año el juez de ese caso devolvió el escrito de acusación porque la Fiscalía no tiene claro el caso, y ahora, no se sabe si ‘narcochofer’ puede ser testigo o no en ese proceso.

Otros de los casos de connotación en los que ‘narcochofer’ tiene pendiente su testimonio en juicio aparecen John Fredy Gallo Bedoya, alias ‘Pájaro’, el excapitán del Gaula Bogotá, Luis Eduardo Duque Casas, y el exparamilitar Édgar Munévar Castillo, alias ‘El Caballista’, señalados “coordinadores” de la fuga del extinto capo alias ‘Matamba’, de la cárcel La Picota.

Y Ronald Rodríguez, el exsubdirector de la UNP, investigado por presuntamente utilizar vehículos blindados para transportar coca y a artistas de la música popular y vallenata.