Integrante de la disidencia de las Farc se sometió a la justicia en el Catatumbo. / Foto: Ejército.

Norte de Santander.

Un presunto integrante de la disidencia de las Farc se sometió a la justicia en el municipio de Tibú, Norte de Santander, según informó el Ejército Nacional.

El procedimiento fue adelantado de manera coordinada por soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano, de la Segunda División del Ejército, y unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo con la institución, el hombre decidió abandonar las armas e iniciar su camino hacia la legalidad.

Durante el procedimiento, entregó dos armas de fuego y munición de guerra.

El Ejército indicó que el hombre haría pate de una estructura de la disidencia de las Farc que delinque en el Catatumbo.

El sometimiento se suma a las acciones de la Fuerza Pública en esta región de Norte de Santander para afectar a los grupos armados ilegales y facilitar la salida de sus integrantes de las estructuras armadas.

Las autoridades adelantan los procedimientos correspondientes para establecer su situación jurídica.