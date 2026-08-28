Golpe al narcotráfico en zona rural de Cúcuta

Cúcuta.

Un golpe a las estructuras del narcotráfico fue propinado en zona rural de Cúcuta, Norte de Santander, durante una operación adelantada por la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional.

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, durante el procedimiento fue inhabilitada una infraestructura que estaría destinada a la producción de cocaína y que tendría una capacidad para procesar hasta dos toneladas mensuales de este alcaloide.

En el operativo, las autoridades incautaron 695 kilogramos de cocaína, además de 185 galones de insumos líquidos y 1.619 kilogramos de insumos sólidos, utilizados presuntamente para el procesamiento de la droga.

La operación hace parte de las acciones de la Fuerza Pública contra las estructuras dedicadas al narcotráfico y la afectación de sus finanzas criminales en Norte de Santander.

El director de la Policía destacó el resultado a través de sus redes sociales, donde señaló que la operación representa una acción contra las organizaciones dedicadas a la producción y comercialización de estupefacientes en la región.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer a qué estructura criminal pertenecería la infraestructura intervenida y determinar si se registraron capturas durante el operativo.