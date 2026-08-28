Dolly Parton se ofreció a probar medicamentos experimentales contra el cáncer para ayudar a otros

Este jueves Stella Parton, hermana de Dolly Parton, reveló que la leyenda de la música country estaba dispuesta a tomar medicamentos experimentales contra el cáncer para ayudar a otros en el futuro.

En un mensaje publicado en redes sociales, Stella escribió sobre Dolly:

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“Mi hermana fue una de las personas más generosas, consideradas y amables que he conocido. Era tal como el mundo la veía, tanto es así que, recientemente, me dijo que si no hubiera esperanza para ella, aun así permitiría que su equipo médico probara medicamentos experimentales con la esperanza de ayudar a otros en el futuro”.

“Mi hermana siempre pensaba en los demás, y si quieren honrar su legado, muestren más bondad, animen a los demás y dediquen más de su tiempo y recursos, como ella siguió haciendo hasta el final”, continuó.

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Dolly Parton falleció de cáncer el martes 25 de agosto a los 80 años.

Sus problemas de salud comenzaron a ser noticia el año pasado, cuando anunció que ya no podría actuar en su residencia en Las Vegas en diciembre de 2025 debido a “algunos problemas de salud”.