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28 ago 2026 Actualizado 01:06

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Manuel Medrano abrió el concierto de Sam Smith en Guadalajara, México

El artista colombiano fue un invitado especial en el auditorio Telmex y anunció que las ganancias serán destinadas a causas en Colombia

MEXICO CITY, MEXICO - NOVEMBER 11: Colombian singer Manuel Medrano speaks during a press conference at &quot;Palacio de los Deportes&quot; saloon on November 11, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images)

MEXICO CITY, MEXICO - NOVEMBER 11: Colombian singer Manuel Medrano speaks during a press conference at "Palacio de los Deportes" saloon on November 11, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

MEXICO CITY, MEXICO - NOVEMBER 11: Colombian singer Manuel Medrano speaks during a press conference at &quot;Palacio de los Deportes&quot; saloon on November 11, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images)
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El artista Manuel Medrano, ganador en dos ocasiones del Latin Grammy fue el encargado de abrir el concierto de San Smith en el Auditorio Telmex de Guadalajara, México.

MIAMI BEACH, FLORIDA- APRIL 11: Colombian singer Manuel Medrano visits SiriusXM Studios on April 11, 2024 in Miami Beach, Florida (Photo by Jason Koerner/Getty Images)

MIAMI BEACH, FLORIDA- APRIL 11: Colombian singer Manuel Medrano visits SiriusXM Studios on April 11, 2024 in Miami Beach, Florida (Photo by Jason Koerner/Getty Images) / Jason Koerner

MIAMI BEACH, FLORIDA- APRIL 11: Colombian singer Manuel Medrano visits SiriusXM Studios on April 11, 2024 in Miami Beach, Florida (Photo by Jason Koerner/Getty Images)

MIAMI BEACH, FLORIDA- APRIL 11: Colombian singer Manuel Medrano visits SiriusXM Studios on April 11, 2024 in Miami Beach, Florida (Photo by Jason Koerner/Getty Images) / Jason Koerner

La presentación tuvo un significado especial para el artista colombiano, quien ha reconocido a Sam Smith como uno de sus grandes referentes de la música contemporánea.

Medrano calificó la experiencia como un sueño cumplido y destacó la cercanía y generosidad del cantante británico durante el encuentro entre ambos artistas.

Además del significado artístico de la presentación, el concierto tuvo un propósito solidario. Todas las ganancias de la presentación de Manuel Medrano serán donadas a diferentes causas en Colombia, como parte de los esfuerzos de ayuda tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

Más información

Con esta participación, Medrano continúa ampliando su presencia internacional y sumando importantes escenarios a su trayectoria musical.

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