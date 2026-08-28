Comunidades afectadas por el frente frío bloquean importante paso nacional en Lorica, Córdoba

Montería

Comunidades afectadas por el frente frío en Lorica, Córdoba, bloquean desde de las 5:00 a.m. del 28 de agosto el paso que conecta a este municipio con Cereté, a la altura del sector El Palmar, donde exigen ayudas económicas tras los impactos sufridos por la emergencia registrada en el mes de febrero de 2026.

“No tenemos respuestas y sabemos que en municipios como San Bernardo del Viento, Momil, se entregaron los primeros dos subsidios, cada familia afectada lleva ya un millón de pesos. Hablamos con la Alcaldía de Lorica y nos manifiestan que no hay plata, que esos dineros no han llegado”, expresó Bienvenido Ramos, vocero de la protesta.

Más información Capturan en Córdoba a hombre requerido en extradición por Estados Unidos

“Aunque la emergencia ya pasó, el tema de la reactivación económica es nulo (…) El bloqueo va a permanecer hasta que nos den respuesta sobre estos dineros que nos sirven mucho porque perdimos cultivos, pescados y no tenemos seguro, no tenemos nada”, agregó.

De acuerdo con lo expuesto, el compromiso que se habría pactado con el anterior gobierno era un pago de $500.000 durante 5 meses hasta llegar a un monto total de $2.500.000 por familia afectada. En ese sentido, indicaron que aún no tienen respuestas y que la protesta la mantendrían hasta tanto se conozcan soluciones tendientes a la entrega de las ayudas económicas.

La ruta bloqueada conecta a Córdoba con el resto del Caribe colombiano. Hasta el punto han llegado delegados de la administración municipal, pero aún no se han logrado acuerdos.

En Lorica habría un registro de más de 4.000 familias damnificadas por las inundaciones que dejó el frente frío en el departamento de Córdoba.