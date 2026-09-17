Bomberos responde a la Contraloría: las siete máquinas extintoras ya están en operación en Bogotá

Imagen de referencia de bombero y logo de la Contraloría de Bogotá. Fotos: Getty Images / X @ContraloriaBta

Colombia

Bomberos de Bogotá respondió al informe de la Contraloría sobre el contrato para adquirir siete máquinas extintoras y aseguró que los vehículos ya fueron entregados y están en funcionamiento.

La directora de Bomberos Oficiales de Bogotá, Paula Ximena Henao Escobar, explicó que las máquinas fueron entregadas el 15 de mayo, durante el aniversario 131 de la entidad, y entraron en operación en julio.

“Ahí en la nota se pone que las máquinas no han llegado, pero esas máquinas fueron entregadas el 15 de mayo en el marco del aniversario 131 de la entidad y puestas en operación en el mes de julio”.

¿Por qué tardaron en entrar en operación?

Henao señaló que, después de la entrega, se realizó una revisión de cerca de 89 elementos por cada máquina para verificar que estuvieran en buen estado y funcionaran correctamente.

“En mayo nos las entregaron y hay un proceso en el que tenemos que revisar más o menos 89 elementos por cada máquina que funcionen, que estén en buen estado”.

¿Qué había encontrado la Contraloría?

El organismo de control estableció un hallazgo fiscal por $6.643 millones relacionado con el Contrato 588 de 2022. Señaló que se había desembolsado el 49 % del valor contractual y cuestionó que los vehículos no fueran recibidos dentro del plazo establecido, pese a suspensiones y prórrogas.

La Contraloría también reportó presuntas deficiencias en la supervisión y vigilancia del contrato, con posible incidencia disciplinaria.

Bomberos sostiene, entretanto, que las siete máquinas fueron entregadas, verificadas y actualmente hacen parte de su operación.