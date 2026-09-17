Autoridades capturaron un adolescente de 14 años por atacar a su amigo con arma blanca

Un menor de edad fue capturado en el barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, por una orden judicial relacionada con una investigación por su presunta participación en el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Los hechos se habrían presentado mientras el menor compartía con varios amigos. En medio de la situación, uno de ellos resultó lesionado, lo que habría desencadenado una riña.

Durante la confrontación, el hoy detenido presuntamente agredió de gravedad a un hombre de 32 años de edad, utilizando un arma cortopunzante.

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Las autoridades llevaron a cabo el procedimiento en vía pública, momento en que el menor de 14 años se disponía a salir de su residencia en compañía de su padre.

El responsable era requerido mediante orden judicial del Juzgado Séptimo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías.

Según el acervo investigativo, estaría posiblemente involucrado en unos hechos de intolerancia registrados en febrero en esta jurisdicción.

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El adolescente, a quien se le garantizaron sus derechos en todo momento, fue dejado a disposición de la autoridad judicial solicitante para su respectiva judicialización.

De acuerdo con la Policía, en lo corrido de 2026, la Seccional de Protección y Servicios Especiales ha realizado un total de 45 aprehensiones de niños, niñas y adolescentes.