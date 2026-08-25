¿Cuándo empiezan a operar las cámaras salvavidas de Bogotá? Ubicaciones, fecha y límite de velocidad

Uno de los temas que más tiene en incertidumbre a los ciudadanos de Bogotá es la imposición de nuevas cámaras salvavidas en tres corredores estratégicos de la ciudad: las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, esta se instalan “como parte de una estrategia integral de seguridad vial que busca prevenir siniestros, reducir comportamientos de riesgo y proteger la vida de quienes se movilizan en la ciudad”.

¿Cuándo empiezan a operar las cámaras salvavidas de Bogotá?

María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad, pasó por los micrófonos del Noticiero del Medio Día de Caracol Radio, afirmando que a partir del 04 de septiembre se iniciará la operación de cuatro puntos de cámaras salvavidas.

Fue enfática en mencionar que el “objetivo principal es salvar vidas en las vías en Bogotá”, por lo que explicó que estas cámaras están debidamente señalizadas, lo que permite que sean muy visibles en el terreno.

Además, detalló que se dispuso de una página web para que tanto conductores, como peatones y demás actores viales, puedan conocer con detalle las ubicaciones de estas cámaras.

De este modo, recalco que desde el 4 de septiembre se iniciará la operación con estos cuatro puntos, pero se realizará en una etapa pedagógica.

Es decir que del 4 al 11 los conductores recibirán comparendos pedagógicos y a partir del 12 de septiembre se empezará la etapa sancionatoria.

No obstante, la secretaría recalcó que “lo ideal sería que todos cumpliéramos las normas de tránsito, respetáramos, los límites de velocidad y no recibiéramos ningún comparendo”.

Límite de velocidad

Ortiz detalló que el límite de velocidad es establecido por ley a nivel nacional en 50 kilómetros por hora. El conductor que supere este límite, deberá responder por la tan famosa, fotomulta.

Ante las constantes denuncias en torno a que estas cámaras son trampas y están allí no para salvar vidas, no para prevenir accidentes, no para generar cultura en las vías, sino para facturar y recaudar plata, la secretaria aclaró que no son trampas.

Y reiteró: “Los conductores las verán claramente en las vías porque estarán señalizadas. Lo que buscamos es disuadir malos comportamientos y que se cumplan las normas de tránsito para que todos lleguemos sanos y salvos a la casa”.

“Si cumplimos con el límite de velocidad y si tenemos todo en regla, no recibiremos ningún comparendo y por lo tanto lo que generaremos es una reducción de fatalidades por siniestros viales en esos tramos y también de lesionados”, agregó.

Ubicaciones de las cámaras