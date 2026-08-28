140 personas desplazadas dejó la incursión armada del frente 36 en Santa Rosa de Osos

‘La Mona’ sería la responsable de quemar dos estructuras en una finca de Santa Rosa de Osos . Foto: cortesía para Caracol Radio.

Santa Rosa de Osos- Antioquia

La Personería del municipio de Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia, alertó sobre un desplazamiento de campesinos de la vereda en la que el frente 36 realizó una incursión armada liderada por alias “La Mona” y donde quemaron dos estructuras para trabajadores.

Según Carlos Roldán, personero de esta población del norte de Antioquia, la acción ilegal generó bastante temor entre los habitantes, que generó la salida de más de cien personas hacia dos poblaciones.

“Estos hechos generaron el desplazamiento masivo de aproximadamente 140 personas, muchas de las cuales llegaron al municipio de Carolina del Príncipe, y nos pudimos comunicar con el personero de esa localidad, quien nos dijo que ya se está atendiendo esta situación de manera íntegra en coordinación con la unidad de víctimas, para activar todos los protocolos para la atención de estas víctimas”, reportó el representante del ministerio público.

También manifestó que este viernes se entregarán ayudas, se realizará el censo oficial y se recibirán las declaraciones como víctimas de la violencia que llegaron al área urbana de Santa Rosa.

Además, manifestó que el ejército ya ingresó a la zona para garantizar la seguridad de los pobladores y permitir el retorno de las víctimas de desplazamiento.