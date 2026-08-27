Cinco capturados por hurto a turistas extranjeros en Cartagena

En desarrollo de acciones de prevención y control orientadas a garantizar la seguridad de propios y visitantes, la Policía nacional en Cartagena capturó a cinco personas, señaladas de estar involucradas en dos hechos de hurto en la modalidad de raponazo, cometidos contra turistas extranjeros.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El primer procedimiento se realizó en la calle de la Media Luna, en el barrio Getsemaní, donde fueron capturados tres hombres conocidos como ‘Walter’, ‘Leo’ y ‘Kener’, de 25, 23 y 27 años, respectivamente, naturales de Cartagena. Durante el procedimiento fue recuperada una cadena de oro avaluada en más de 9 millones de pesos, además de ser incautada la motocicleta en la que presuntamente se movilizaban al momento de cometer el ilícito. La víctima sería un turista extranjero, quien habría sido despojado de la joya durante horas de la tarde.

En otro procedimiento, desarrollado sobre la avenida Venezuela, en el barrio San Diego, fueron capturadas una mujer y una mujer trans, ambas de 24 años, señaladas de presuntamente hurtar durante la madrugada una cadena de oro a un turista extranjero. La prenda recuperada estaría avaluada en más de 13 millones de pesos.

“Nuestra prioridad es garantizar que quienes visitan Cartagena puedan disfrutar de nuestra ciudad con tranquilidad y seguridad. Estos resultados demuestran la efectividad de las acciones de vigilancia y control que estamos desarrollando, especialmente en los sectores turísticos. Invitamos a los ciudadanos y visitantes a informar oportunamente cualquier situación que pueda afectar su seguridad; nuestros policías estarán atentos para reaccionar de manera inmediata”, destacó el señor teniente coronel Efren Castro, Comandante del Primer Distrito de la Policía Metropolitana de Cartagena.

En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Cartagena ha capturado a 726 personas por el delito de hurto, como resultado de las acciones operativas, de prevención y control adelantadas en diferentes sectores de la ciudad. Estos resultados reflejan el compromiso institucional de proteger el patrimonio de los ciudadanos y visitantes y fortalecer la seguridad en las zonas de mayor afluencia.

Las cinco personas capturadas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente para que respondan por los hechos que se les atribuyen. La Policía Nacional en Cartagena continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia, prevención y control en los sectores turísticos y de mayor afluencia, con el propósito de garantizar la seguridad de visitantes y residentes.