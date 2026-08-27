Trump asegura que Putin no atacará ningún país miembro territorio de la OTAN

El Kremlin también rechazó las ‘historias alarmistas’ que surgieron sobre un inminente ataque ruso hacia países de la OTAN. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ha mantenido “buenas conversaciones” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y que este no atacará territorio de la OTAN.

Ante preguntas de periodistas en el Despacho Oval, el mandatario estadounidense declinó comentar sobre la visita relámpago a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, al mismo tiempo que aseguró que “(los rusos) no van a atacar”.

“He tenido buenas conversaciones con él (Putin). No va a atacar territorio de la OTAN”, dijo sin detallar la fecha de la charla, ante la pregunta de otro periodista sobre la presunta intención del mandatario ruso.

Según medios, la visita de Ratcliffe a Rusia pretendía enviar un mensaje a Putin para disuadirlo de un supuesto plan de ataque contra los aliados, en medio de evaluaciones de inteligencia que indicaban que el Kremlin podría intentar poner a prueba a la OTAN.

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El propio Trump describió el viaje a Moscú como “semirutinario”.

‘Historias alarmistas’

El Kremlin calificó de “historias alarmistas” las informaciones de la prensa estadounidense de que una inusual visita del director de la CIA esta semana a Moscú tuvo por objeto disuadir a Rusia de atacar a la OTAN.

“Actualmente se publican muchas noticias alarmistas. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de Rusia”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien afirmó que Moscú enfrenta una “agresión” de los países europeos.

Por su parte, los servicios de inteligencia europeos no disponen de indicios sobre un posible ataque militar ruso contra los países europeos miembros de la OTAN, declaró un alto funcionario europeo.

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“Los servicios de inteligencia europeos no ven ningún riesgo de un ataque ruso contra los países europeos”, aseguró este funcionario bajo condición de anonimato.

Reuniones oficiales

El director de la CIA, John Ratcliffe, se había reunido en Moscú con oficiales rusos de inteligencia.

El diario The Wall Street Journal y la cadena CBS afirmaron el miércoles que Ratcliffe buscó disuadir a Rusia de atacar un país miembro de la OTAN, ya que las evaluaciones de la inteligencia indican que Moscú podría intentar poner a prueba a la alianza.

Según el Wall Street Journal, el presidente ruso Vladimir Putin podría desafiar a la OTAN con un “ataque limitado” los próxmos días.

El portavoz del Kremlin sostuvo además que Rusia continúa con su “operación militar especial”, el término oficial para la ofensiva lanzada en febrero de 2022 contra Ucrania.

“Rusia hubiera preferido alcanzar sus objetivos por medios pacíficos, pero dado que eso no es posible, continúa con su operación militar especial. Esto es para garantizar su seguridad e intereses”, declaró Peskov a periodistas.

Las negociaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al conflicto están en punto muerto.