Extraditan desde Colombia a EE.UU. a líder de red internacional de Narcotráfico

Tal como anticipó Caracol Radio, Erick Randhiel Mosquea Polanco, alias ‘Ramon’ y ‘E’, de 45 años, fue extraditado desde Colombia a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero, informó el Departamento de Justicia.

Según los fiscales del caso, Mosquea Polanco habría liderado desde República Dominicana una organización que distribuyó miles de kilogramos de cocaína en Estados Unidos y lavó millones de dólares provenientes del narcotráfico. La DEA lo identificó como un Regional Priority Organizational Target.

Justamente, el fiscal general Todd Blanche afirmó que durante la investigación de la Homeland Security Task Force fueron incautados “millones de dólares en cocaína y ganancias del narcotráfico”. Blanche aseguró que la administración Trump cuenta con las herramientas para localizar y desmantelar organizaciones criminales “en cualquier parte del mundo”.

El fiscal federal de Nueva Jersey, Robert Frazer, dijo que el acusado huyó de República Dominicana con documentos falsos, pero fue localizado en Colombia gracias a la cooperación internacional. La DEA sostiene que la red operaba entre Colombia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.

“Esta extradición demuestra el alcance de nuestras alianzas y nuestra determinación de llevar a los narcotraficantes ante los tribunales de Estados Unidos, sin importar dónde operen”, dijo el administrador de la DEA, Terry Cole.