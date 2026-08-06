Grupos armados colombianos adquieren conocimientos en manejo de drones en Ucrania: Financial Times

El Financial Times publicó este jueves, 6 de agosto, un artículo en el que informó que los grupos armados ilegales y los carteles del narcotráfico en Colombia están enviando a sus combatientes a Ucrania para que adquieran conocimientos avanzados en el manejo de drones.

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Entre los conocimientos que adquieren están el manejo en primera persona, la encriptación de comunicaciones y tecnologías de fibra óptica. Con esto, buscan implementar nuevas tácticas militares en Colombia.

En el texto, el medio menciona que un soldado colombiano, que se ofreció como voluntario para luchar por Ucrania en la guerra contra Rusia, descubrió que algunos de sus compatriotas allí mismo tenían nexos con los grupos armados en Colombia. Destacan que tras ser detectados fueron apartados y deportados.

“El caso no fue un hecho aislado. Durante el último año han surgido repetidamente informes sobre grupos armados ilegales colombianos que intentan enviar combatientes a Ucrania para adquirir conocimientos de vanguardia sobre guerra con drones y, posteriormente, utilizar esas capacidades contra el propio ejército colombiano al regresar al país”, destaca el Financial Times en su artículo.

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Señalan que, ante el incremento de ataques, el gobierno colombiano intenta frenar que estos grupos armados accedan a ese tipo de artefactos imponiendo restricciones a la importación de drones. Incluso, resaltan la millonaria inversión para crear el “escudo antidrones” para la interferencia de frecuencias y sistemas de detección.

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