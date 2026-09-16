¿Habrá sanciones por protesta de Pacto Histórico en moción de censura a MinVivienda? Debate en 6AM W
Hernán Muriel, del Pacto Histórico, y el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, debatieron en 6AM W de Caracol Radio.
¿Habrá sanciones por protesta de Pacto Histórico en moción de censura a MinVivienda? Debate en 6AM W
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David Otero
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