Inundaciones en Nepal y el Tíbet: movilizan equipos de rescate para buscar desaparecidos

Equipos de rescate se movilizaron para encontrar a cientos de desaparecidos en la frontera entre Nepal y Tíbet, tras las inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que han causado al menos 160 muertos.

Muchos de los desaparecidos son turistas extranjeros, señalaron las autoridades sobre el desastre que arrasó aldeas enteras. Se espera que la cifra de fallecidos aumente.

With the onset of the monsoon, the flow of the Bagmati River increased in Kathmandu, Nepal. Imágen tomada de Getty Imagenes (Crédito: PRABHASROY) / AP Tolang Ampliar With the onset of the monsoon, the flow of the Bagmati River increased in Kathmandu, Nepal. Imágen tomada de Getty Imagenes (Crédito: PRABHASROY) / AP Tolang Cerrar

Un video de vigilancia, grabado en el lado chino de la frontera, muestra una furiosa avalancha de lodo y escombros estrellándose contra un edificio de varios pisos. El deslave lo envuelve mientras decenas de personas corren por sus vidas abajo.

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La crecida arrastra autobuses y coches como si fueran juguetes.

Medios estatales chinos informaron más temprano de “numerosas víctimas” tras la catástrofe y después dieron un balance preliminar de tres muertos y 265 desaparecidos.

With the onset of the monsoon, the flow of the Bagmati River increases in Kathmandu, Nepal. Tomada de Getty Imagenes (Crédito: NurPhoto / Colaborador) / NurPhoto Ampliar With the onset of the monsoon, the flow of the Bagmati River increases in Kathmandu, Nepal. Tomada de Getty Imagenes (Crédito: NurPhoto / Colaborador) / NurPhoto Cerrar

Tareas de búsqueda, rescate e identificación

La policía de Nepal informó que recuperó 157 cuerpos, mientras los rescatistas intentan encontrar sobrevivientes en una zona montañosa y de difícil acceso, en las estribaciones del Himalaya.

La cadena estatal china CCTV indicó que los datos de las víctimas aún están en proceso de verificación.

Las autoridades del gobierno del Tíbet movilizaron cerca de 800 trabajadores de emergencia y 150 vehículos, así como perros rastreadores y lanchas rápidas para apoyar las labores de rescate, según la agencia oficial de noticias Xinhua de China.

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En la zona afectada por el desastre, los rescatistas avanzaban a través del barro y el lodo en busca de sobrevivientes después de que las aguas inundadas sepultaran los pisos inferiores de edificios de varias plantas.

Unos 403 turistas aún no han sido localizados varias horas después de que se produjera el desastre, según el Ministerio de Turismo de Nepal.

Entre los extranjeros desaparecidos había 142 indios, además de personas de Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur, Ucrania y Estados Unidos, informó la Junta de Turismo.

David Fisher, director para Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) afirmó que “pueblos enteros y zonas de mercados fueron arrasados”.

Una riada en Nepal deja muertos y desaparecidos. Foto: EFE/Narendra Shrestha Ampliar Una riada en Nepal deja muertos y desaparecidos. Foto: EFE/Narendra Shrestha Cerrar

La organización está enviando suministros de emergencia, entre ellos mantas, botiquines de primeros auxilios, camillas y bolsas para cadáveres.

Riesgo permanente

CCTV informó que la catástrofe se originó en “un deslizamiento de tierra en el lado nepalí”, lo que provocó “numerosas víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong”, el paso que conecta la región autónoma del Tíbet con Nepal.

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó que urge “hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas (...) atender rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas”, reportó la cadena estatal.

El mandatario solo suele expresarse después de catástrofes cuando el balance de muertos es muy elevado.

Riada en Nepal. (Photo by Safal Prakash Shrestha/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar Riada en Nepal. (Photo by Safal Prakash Shrestha/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

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Las inundaciones y los deslaves son frecuentes en la temporada del monzón durante el verano boreal en Nepal y en todo el sur de Asia.

Según los científicos, el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de este tipo de fenómenos.

Qianggong Zhang, un responsable del Centro para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) encargado de riesgos climáticos y ambientales, dijo a la agencia AFP que existe el riesgo de una segunda crecida por cuenta de “un bloqueo en la parte alta del río fronterizo entre Nepal y China”.