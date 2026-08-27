Nepal eleva a 826 los desaparecidos y 177 los fallecidos tras la riada en la frontera con China

Las autoridades de Nepal elevaron este jueves a 826 la cifra de personas desaparecidas tras la riada en la frontera con Tíbet, entre ellas 466 extranjeros, y a 177 los fallecidos, según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), dependiente del Ministerio del Interior nepalí, y la Policía de Nepal.

A este último recuento se suman los 3 fallecidos y 558 desaparecidos reportados en el lado chino de la frontera, en el condado tibetano de Gyirong, lo que eleva el total provisional a nivel transfronterizo a 168 muertos y cerca de 1.400 desaparecidos, a la espera de datos consolidados formalmente entre Katmandú y Pekín.

El organismo nepalí de emergencias incluye entre los desaparecidos a 579 turistas (entre 466 extranjeros y 113 nepalíes reportados por la Junta de Turismo).

El cómputo oficial en territorio nepalí eleva además a 165 la cifra total de cadáveres recuperados a lo largo de los valles anegados por los que pasa el río Bhote Koshi, que arrasó localidades enteras, puentes y carreteras cuando se desbordó el miércoles por la mañana.

El primer ministro nepalí, Balendra Shah, se ha desplazado a la zona del desastre para supervisar sobre el terreno las tareas de socorro, la atención a los heridos y la distribución de ayuda de emergencia, mientras más de 7.400 efectivos de la policía y el ejército continúan desplegados en las labores de búsqueda.

El Ejército nepalí rescata con vida a 123 personas

El Ejército y las fuerzas de seguridad de Nepal rescataron este jueves con vida a 123 personas que se encontraban atrapadas o incomunicadas tras la devastadora riada del río Bhote Koshi, en el distrito de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet, entre las que hay 29 extranjeros.

Según los últimos datos de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA), un contingente militar trasladó en helicóptero a 95 personas desde Timure hasta Dhunche, la capital del distrito.

Los operativos continúan tratando de evacuar por aire a los extranjeros hacia Katmandú, mientras trabajan de manera paralela en el rescate aéreo de un grupo de 21 turistas indios localizados en Timure y en la extracción de varios operarios que siguen atrapados en la central hidroeléctrica de Haku.

El Gobierno nepalí ha intensificado las operaciones de auxilio en el cauce del río y las zonas devastadas, con un despliegue de más de 7.400 efectivos de seguridad y helicópteros combinados de las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales y el sector privado.

Según el reporte de la autoridad de emergencias, la riada ha destruido o dañado 35 puentes para vehículos, 45 puentes colgantes y 40 kilómetros de carreteras asfaltadas, lo que complica el acceso a las zonas arrolladas.

La repentina riada de agua, lodo y piedras ha golpeado también al sector energético del corredor de los ríos Bhote Koshi y Trishuli, donde al menos 12 proyectos hidroeléctricos han sufrido graves daños que han desconectado más de 430 megavatios de la red eléctrica nacional.

Decenas de técnicos e ingenieros de estas instalaciones se encuentran entre los colectivos más afectados por el aislamiento, tras el colapso de túneles e infraestructuras de acceso.

Territorio chino

Por su parte, el número de desaparecidos en territorio chino tras la violenta riada en el condado tibetano de Gyirong aumentó a 558, entre los que se contabilizan 260 extranjeros, según difundió el medio estatal CCTV.

El recuento en el lado chino mantiene en tres la cifra de fallecidos y señala que los equipos de emergencia lograron evacuar a más de 360 residentes a zonas seguras.

Las operaciones de auxilio en la región continúan complicándose por los graves daños registrados en la red de carreteras, el riesgo persistente de nuevos desprendimientos debido al mal tiempo y las interrupciones en los sistemas de comunicaciones.

Las dificultados de búsqueda en territorio chino

En el condado chino de Gyirong (Tíbet, suroeste), la búsqueda de los desaparecidos por la riada se ha visto complicada por la lluvia, la inestabilidad de las laderas, los accesos dañados y los cortes de comunicaciones.

Además, los equipos detectaron un lago formado por el represamiento natural del agua cerca del paso fronterizo con Nepal, lo que agrava el peligro de desastres secundarios y dificulta las labores de desagüe, según medios estatales.

Un responsable de la división militar del municipio de Shigatse explicó a medios estatales que el borde de la zona cubierta por el flujo de lodo se encuentra a unos 2,5 kilómetros del puerto fronterizo de Gyirong, el área más afectada, y que los sedimentos alcanzan cerca de 1,5 metros de espesor en algunos puntos, lo que dificulta el avance de los equipos y de la maquinaria.

El terreno constituye otro de los principales obstáculos: según un experto del Ministerio de Recursos Naturales citado por CCTV, la zona afectada se encuentra en un valle de alta montaña y en un área de confluencia de cursos de agua, con desniveles superiores a los 3.000 metros y presencia de glaciares en las cotas altas.

A ello se suma la estrechez del terreno y la lluvia, que aumenta el riesgo de nuevos derrumbes, deslizamientos y caídas de rocas y limita el empleo de maquinaria pesada, recogió CCTV.

Las comunicaciones también resultaron afectadas, por lo que las autoridades recurrieron a medios aéreos: un dron enviado desde la provincia vecina de Sichuan llegó durante la madrugada local del jueves equipado con una estación base móvil y comunicaciones por satélite.