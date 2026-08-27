Ryan Castro en Bucaramanga: Apertura de puertas, horario de show y todo lo que debe saber. Foto: Getty Images / Mondadori Portfolio

Bucaramanga

El cantante reguetonero Ryan Castro llega a Bucaramanga con su ‘Sendé Tour’ este sábado 29 de agosto y espera llenar el estadio Américo Montanini. Será la primera presentación del ‘cantante del Ghetto’ en la capital santandereana.

Vanessa Cárdenas, promote rep de Breakfast Live, confirmó que para este concierto se tendrán tres escenarios disponibles por lo que las personas de todas las localidades podrán ver sin problemas a los artistas.

Horarios y localidades

La apertura de las puertas será a partir de las 4:00 p. m. y se espera que sobre las 5 de la tarde la gente ya pueda empezar a ingresar a las diferentes localidades, el show está previsto para que comience sobre las 8:00 p. m. y termine sobre la 1:30 a. m.

Para este concierto se habilito casi en su totalidad el estadio Américo Montanini, teniendo disponibles las localidades de Sur alta y baja, Oriental, Occidental baja y Occidental Alta que será la localidad familiar en donde podrán ingresar menores de edad. También están disponibles los palcos, VIP y Preferencial que están en la gramilla.

Apoyo humanitario

Con el fin de seguir apoyando a las personas que resultaron afectadas por el terremoto en el occidente del país, la alcaldía de Bucaramanga habilitó un centro de acopio de ayudas en la biblioteca Gabriel Turbay en donde el artista paisa estará acompañando la jornada desde las 11:00 a.m. hasta las 6:00 p. m. este viernes 28 de agosto.

“Voy con un camión cargado de cosas útiles, espero a toda la gente de Bucaramanga allá, nos encontremos y hagamos la recolecta”, dijo Ryan Castro a través de sus redes sociales.

Para el concierto se espera que por lo menos cinco artistas estén invitados y entre los posibles nombres están Jory, Kapo, Golpe a golpe, Kris R, Hamilton y Luis Alfonso.

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