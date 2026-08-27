Hospital Universitario de Santander hace historia al implementar la terapia ECMO

Bucaramanga

El Hospital Universitario de Santander, HUS, dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la atención de alta complejidad con la puesta en marcha de la terapia de oxigenación por membrana extracorpórea, conocida como ECMO. Esta tecnología está dirigida a pacientes con fallas respiratorias o pulmonares graves que no responden de manera adecuada a los tratamientos convencionales.

La implementación de este servicio busca brindar una oportunidad de atención más rápida a pacientes en estado crítico, quienes anteriormente debían esperar la aceptación y el traslado hacia otras instituciones que contaran con esta tecnología.

El doctor Jorge Martínez, coordinador médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del HUS, indicó que ya se iniciaron este tipo de terapias en el centro médico y la primera persona en requerirla fue un hombre de 37 años.

“El primer caso se inició el 17 de agosto, un paciente de 37 años quien sufrió heridas por arma de fuego a nivel torácico y producto de estas heridas presentó complicaciones, especialmente desde el punto de vista pulmonar que no fueron evolucionando de manera satisfactoria con las terapias convencionales y fue necesario la instalación de esta terapia”, indicó el doctor Martínez.

Además, el HUS informó que actualmente cuenta con capacidad para brindar soporte especializado a pacientes remitidos desde otras instituciones, fortaleciendo la red de atención de Santander y el nororiente colombiano.