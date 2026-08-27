Así se vivirá la programación del primer día de Ulibro 2026 en Bucaramanga

La Feria del Libro de Bucaramanga, abre sus puertas en el Centro de Convenciones Neomundo, dando inicio a diez días de actividades culturales, literarias y académicas bajo el lema “Habitemos lo salvaje”.

La jornada inaugural comenzará desde las 9:30 de la mañana con espacios como el conversatorio “¿Cómo nace un videojuego con identidad colombiana?" y el encuentro de personeros estudiantiles. A las 10:00 de la mañana se realizará la conferencia taller “Desafiando la comodidad”, uno de los primeros encuentros del día dirigidos a públicos juveniles.

Durante la tarde, la programación incluirá el conversatorio “Más libros, menos pantallas”, a las 3:30 p.m y el encuentro con la escritora chilena Nona Fernández, quien presentará su libro “Marciano” a las 5:00 de la tarde.

El cierre del primer día vendrá cargado de música al ritmo de “Carnaval Brasileño”, interpretado por la Orquesta Sinfónica de la UNAB, con entrada libre.

Con esta jornada arranca una edición donde se reunirán aproximadamente 450 actividades durante los diez días de programación.