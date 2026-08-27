“Habían jurado incendiar el país y lo están haciendo”: Abelardo de la Espriella desde el Tolima

Tolima

En su visita de este jueves al Tolima, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la mayoría de los incendios forestales que afronta el departamento son provocados por “manos criminales”. Según el mandatario, así lo indican informes técnicos y de inteligencia.

De acuerdo con De la Espriella, hay criminales que están utilizando el fuego para destruir los campos, acabar con cultivos y sembrar miedo entre las comunidades.

“A esos criminales los vamos a perseguir con toda la capacidad del Estado. Ya los enemigos de la República habían jurado incendiar el país y lo están haciendo. He ordenado conformar de inmediato un grupo élite especial con capacidades de inteligencia, investigación y operación para identificar, perseguir y capturar a cada uno de los responsables de provocar los incendios”, manifestó.

A su vez, el mandatario anunció una recompensa de $50 millones por información que permita capturar a cada uno de los responsables de los incendios. También indicó que grupos armados estarían aprovechando la distracción generada por los incendios forestales para cometer actos terroristas.

“Por eso anuncio dos objetivos prioritarios para la fuerza pública: Andrés Calambaz, alias Yamaha o Iván, y Florentino Boyucue, alias Leonel o Amazonas, señalados de pertenecer al frente Gerónimo Galeano, estructura criminal del Estado Mayor de alias Iván Mordisco, que delinque en el sur del Tolima. He ordenado ofrecer una recompensa de $500 millones por cada uno de estos bandidos”, aseveró.

Con estas declaraciones, el presidente De la Espriella dejó entrever que el frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc podría estar detrás de algunos de los incendios forestales registrados en el departamento.

Finalmente, el presidente aseguró que, a través de la oficina de la primera dama, Ana Lucía Pineda, llegarán más de 80 toneladas de ayudas para los afectados por los incendios forestales en el Tolima.

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