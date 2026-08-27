ICETEX suspenderá cobros y congelará intereses a 44.000 estudiantes afectados por el terremoto

El Gobierno Nacional anunció un paquete de alivios económicos para 44.411 beneficiarios de créditos del ICETEX afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto que a la fecha deja un saldo de 331 victimas mortales.

Las medidas fueron aprobadas por la Junta Directiva del ICETEX, presidida por la ministra de Educación, Viviane Morales, y cobijarán a beneficiarios residentes en Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y Chocó.

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¿Cuáles son los alivios?

Durante tres meses se suspenderá el cobro de los créditos educativos y se congelarán los intereses corrientes y moratorios.

Además, durante este periodo quedarán suspendidas las acciones de cobro administrativo, prejurídico y jurídico, así como los reportes a las centrales de riesgo, la expedición de recibos de pago y el proceso de traslado de las obligaciones a cobro.

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La medida busca aliviar la situación financiera de las familias afectadas y contribuir a que los estudiantes puedan mantener su continuidad en la educación superior.

¿A quiénes beneficia?

El mayor número de beneficiarios está en el Valle del Cauca, con 29.680 personas, seguido de Caldas, con 5.443; Risaralda, con 5.253; Quindío, con 3.267, y Chocó, con 768.

También amplían plazo para nuevos créditos

El ICETEX anunció además que amplió hasta el 15 de septiembre de 2026 el calendario de postulaciones y renovaciones de crédito correspondientes al segundo semestre del año.

Vale la pena resaltar que los beneficiarios que quieran continuar realizando pagos podrán hacerlo de manera voluntaria.

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En esos casos, los abonos realizados se aplicarán directamente al capital del crédito. Quienes no deseen acogerse a los alivios deberán comunicarlo a través de los canales oficiales del ICETEX.

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