Hombre fue enviado a prisión por presunto abuso sexual contra su hija de un año en Bogotá

Colombia

Un hombre señalado de agredir sexualmente a su hija, una niña de un año y 11 meses, fue enviado a prisión por decisión de un juez de control de garantías, tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre el 20 y el 21 de agosto de 2026, en un inmueble ubicado en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

La investigación

Según la Fiscalía, el hombre se encontraba a cargo del cuidado de la menor cuando, presuntamente, aprovechó su estado de indefensión para someterla a agresiones sexuales.

La investigación tomó fuerza luego de que la madre de la niña regresara al inmueble y, presuntamente, encontrara en el teléfono celular del señalado agresor videos y fotografías relacionados con los hechos investigados.

Las autoridades adelantaron diferentes actividades para establecer lo ocurrido, entre ellas:

La recepción de la denuncia.

La solicitud de valoración médico-legal de la menor.

Labores de vecindario.

Otras diligencias de investigación realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Estas actuaciones permitieron a los investigadores establecer, de manera preliminar, la presunta responsabilidad del hombre en los hechos.

Los cargos y la captura

Un fiscal de la URI de Ciudad Bolívar imputó al procesado los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y pornografía infantil con menor de 14 años.

Sin embargo, el hombre no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

La captura se produjo en vía pública del barrio La Victoria, en la localidad de San Cristóbal, donde servidores del CTI hicieron efectiva una orden judicial en su contra.

Con la decisión del juez, el procesado deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. La medida de aseguramiento no constituye una condena, por lo que el hombre conserva su presunción de inocencia mientras la justicia determina su responsabilidad.