Presunto abuso sexual en jardín infantil de Los Mártires genera protesta de padres de familia

Colombia

Una manifestación se desarrolla frente al Jardín Infantil Jorge Bejarano, ubicado en la localidad de Los Mártires, en Bogotá, luego de que la familia de un niño de cuatro años denunciara un presunto caso de abuso sexual que, según su relato, habría ocurrido dentro de la institución.

La protesta, según uno de los familiares que entregó declaraciones, es de carácter pacífico y busca exigir respuestas de las autoridades y de las entidades encargadas de la atención de los menores.

El padre del niño, identificado como Arley Gómez, relató que se enteró de la situación el martes 18, después de recoger a su hijo en el jardín. Según su testimonio, al llegar a casa, el menor manifestó que sentía dolor y posteriormente contó a su madre lo que presuntamente habría ocurrido.

De acuerdo con el relato entregado por el padre, el menor habría señalado que un hombre ingresó al lugar donde se encontraba y que presuntamente lo agredió sexualmente. Estas afirmaciones hacen parte del testimonio de la familia y deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

La denuncia de la familia

El padre aseguró que, tras conocer el relato del menor, la familia acudió a un centro de salud para que fuera atendido y se activaran los procedimientos correspondientes.

Según explicó, posteriormente acudieron ante la Fiscalía para presentar la denuncia. Sin embargo, cuestionó el proceso de atención que, según su versión, tuvo que enfrentar la familia.

El padre afirmó que inicialmente le indicaron que debía llevar al niño para poder recibir la denuncia, pese a que el menor permanecía bajo observación médica. “Yo le dije, pero es que el niño está internado, está en observación, es un caso de urgencia”, relató.

Finalmente, según su testimonio, la denuncia fue recibida y se indicó que el menor debía someterse a un examen como parte del proceso investigativo.

¿Qué dice el jardín?

De acuerdo con el testimonio del padre, representantes del jardín han manifestado que las profesoras permanecieron con el menor durante sus respectivos turnos y rechazan que se haya presentado una situación como la denunciada.

El caso, por ahora, permanece bajo investigación y no existe una determinación judicial que establezca responsabilidades frente al presunto hecho.

La familia asegura que no ha recibido un tiempo estimado para conocer los resultados de la investigación. Según el padre, las entidades le han indicado que el proceso está en manos de la Fiscalía.