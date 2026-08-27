Hasta 600 edificios de Pereira serán evaluados por expertos de la UIS tras el terremoto. Crédito: UIS

Entre 400 y 600 edificaciones de Pereira tendrán inspecciones detalladas después del terremoto del pasado 10 de agosto.

Después de dos días de trabajo en Pereira, el equipo de 25 expertos de la Universidad Industrial de Santander entregó su primer balance: entre 400 y 600 edificaciones necesitan inspecciones detalladas tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

La cifra no significa que todas estén a punto de colapsar ni que deban ser demolidas. Estas construcciones ya pasaron por una primera revisión rápida, pero necesitan un análisis más profundo para establecer la gravedad de los daños y determinar si pueden seguir ocupadas, requieren reparaciones o representan un peligro.

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La misión que viajó desde Santander está integrada por expertos de la Universidad Industrial de Santander. La misión está conformada por profesores, estudiantes de posgrado y egresados de los programas de especialización y maestría en Estructuras. Las inspecciones se realizarán hasta mañana, viernes 28 de agosto.

Álvaro Viviescas, profesor de Ingeniería Civil de la UIS e integrante del equipo que se encuentra en Pereira, explicó que ahora realizan evaluaciones de nivel dos, dirigidas a los casos más críticos.

“Hoy en día nos encontramos ya haciendo lo que se conoce como inspecciones de nivel dos o de nivel detallado, que ya se asumen por especialistas y que se concentran en estructuras más críticas”, señaló.

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Los expertos se concentran en las edificaciones más críticas del centro de Pereira. El equipo comenzó el trabajo en el centro de la ciudad, donde hay edificaciones sobre las que debe tomarse una decisión definitiva.

Los resultados permitirán establecer si sus ocupantes pueden regresar o si es necesario restringir el ingreso mientras se realizan reparaciones.

Durante la primera jornada, los profesionales trabajaron en grupos de cuatro. Luego se dividirán en parejas y se unirán a estudiantes de último año e ingenieros recién egresados de Pereira para aumentar la cantidad de edificaciones inspeccionadas durante los tres días de la misión.