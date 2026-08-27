Fenómeno de El Niño deja cerca de 400 reses muertas en el Huila

Cerca de 400 bovinos han muerto en el Huila por los efectos del fenómeno de El Niño. Foto Relacionada

Neiva

El fenómeno de El Niño ya genera pérdidas en el sector ganadero del Huila. Luz Enith Muñoz Bermeo, directora ejecutiva del Comité de Ganaderos del Huila, confirmó que cerca de 400 bovinos han muerto en al menos 20 municipios, principalmente por la falta de alimento y el deterioro de su condición corporal. La mayor afectación se concentra en la zona norte.

El impacto también se refleja en la producción de leche. El departamento produce en promedio unos 390.000 litros diarios, pero la cifra ha disminuido cerca de un 30 %, equivalente a unos 117.000 litros menos cada día. Entre mayo, junio y julio, las pérdidas económicas por esta reducción se estiman en cerca de 1.500 millones de pesos.

“El fenómeno de El Niño va fortaleciendo la disminución de las pasturas y la disponibilidad del recurso hídrico empieza a afectar la condición corporal de los animales haciendo que efectivamente la producción de leche baja.”, señaló Muñoz Bermeo.

Ante la falta de pasturas, los productores han comenzado a reducir la carga animal y trasladar parte del ganado hacia otros departamentos. Según el Comité, más de 3.000 cabezas de ganado han sido movilizadas al Caquetá, donde actualmente existen mejores condiciones de alimentación. La medida busca evitar que aumente la mortalidad de los animales que permanecen en las fincas.

La dirigente gremial pidió apoyo a la Gobernación del Huila y al Ministerio de Agricultura mediante subsidios para suplementos alimenticios y sales mineralizadas, además de evaluar la reactivación del programa FAIA. “Necesitamos el apoyo de la Gobernación del Huila y del Ministerio de Agricultura”, afirmó. El gremio también trabaja con las autoridades ambientales en acciones de prevención frente a quemas y dificultades en la disponibilidad de agua.