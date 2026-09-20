Huila refuerza la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre con estrategia regional

Neiva

Huila avanza en el fortalecimiento de las acciones para enfrentar el tráfico ilegal de animales silvestres, una problemática que afecta la biodiversidad del departamento y del país. En Neiva se desarrolló un taller orientado a implementar territorialmente la estrategia nacional para prevenir y controlar este delito ambiental.

Uno de los aspectos a seguir es la consolidación del denominado nodo Sur Amazónico, que hará parte de la Red Nacional de Prevención y Control al Tráfico Ilegal de los Animales Silvestres. La iniciativa busca mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir, investigar este tipo de afectaciones a la fauna.

Osiris Peralta, Profesional CAM, expreso que “desde el Ministerio de Ambiente se resaltó la importancia estratégica del Huila por su ubicación entre el Piedemonte y la Amazonía. Según la entidad, el departamento constituye una zona de tránsito para parte de los animales silvestres extraídos ilegalmente que posteriormente son movilizados hacia otras regiones del país”.

En este proceso también se destacó el trabajo adelantado durante varios meses, en materia de prevención y control. Asimismo, organizaciones especializadas analizan las cadenas del tráfico de fauna para identificar sus dinámicas, motivaciones y factores que permiten que esta actividad ilegal continúe.