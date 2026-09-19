Reforzarán la seguridad en Neiva durante el fin de semana de Amor y Amistad

Neiva

La Policía Nacional desplegará cerca de 400 uniformados en diferentes sectores de Neiva durante este fin de semana, con motivo de la celebración de Amor y Amistad. El objetivo es fortalecer la seguridad y acompañar las actividades programadas en distintos puntos de la ciudad.

El operativo contempla presencia de los uniformados en zonas comerciales, establecimientos abiertos al público, parques, áreas de entretenimiento y corredores viales. También se reforzará la vigilancia en los lugares donde se espera una mayor concentración de ciudadanos durante estas jornadas.

El coronel Álex Andrés Muñoz Ausecha, afirmo que “realizaremos controles y registros a personas, vehículos y motocicletas. Estas actividades estarán dirigidas principalmente a evitar hurtos, riñas, lesiones personales y comportamientos que puedan alterar la tranquilidad de los neivanos”.

Se recomendó a la ciudadanía celebrar con responsabilidad, moderar el consumo de bebidas alcohólicas y evitar conducir bajo sus efectos. También pidió solucionar cualquier diferencia mediante el diálogo y recordó que ante situaciones que representen un riesgo para la seguridad está disponible la línea 123.