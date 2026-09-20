Puerto Leguízamo enfrenta dos emergencias en sus ríos turbidez, peces muertos y derrame de ACPM

Neiva

Puerto Leguizamo-Putumayo, enfrenta una situación ambiental sin precedentes por dos hechos que afectan directamente sus ríos. El San Miguel registra alta turbidez, acumulación de sedimentos y mortandad de peces, mientras las autoridades investigan. Según el alcalde, hasta ahora no se ha establecido la causa de este fenómeno, que también estaría reduciendo la oxigenación del agua. La comunidad ha reportado además malos olores y afectaciones en personas que tuvieron contacto con el líquido.

A esta situación se suma el derrame de aproximadamente 3.000 galones de ACPM, tras el encallamiento de un remolcador. La embarcación transportaba combustible en la ruta entre Puerto Asís y Leticia, en un punto ubicado aguas arriba de Leguizamo. La empresa activó su plan de contingencia y, con apoyo de organismos de emergencia, inició las labores para contener y recoger el combustible. Las autoridades realizarán un sobrevuelo para establecer el impacto generado y determinar las medidas que deberán adoptarse.

Emilio Bustos, alcalde de Puerto Leguizamo, afirmo que “ante el riesgo para la población, fue suspendido temporalmente el bombeo de agua del río hacia el sistema de acueducto municipal. El llamado a los habitantes es a abstenerse de consumir el agua del río, utilizarla para preparar alimentos o bañarse. La administración municipal estima que más de 22.000 personas estarían afectadas directamente por estas dos emergencias ambientales. También existe preocupación por las comunidades ubicadas aguas abajo, en territorios que comparten el río Putumayo”.

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El alcalde señaló que las autoridades competentes deberán determinar si la turbidez y la mortandad de peces obedecen a un fenómeno natural. Indicó que, por ahora, no existen elementos suficientes para atribuir estos hechos a una acción humana o a algún incidente específico. Puerto Leguizamo, por su condición fronteriza, comparte estos afluentes con comunidades de Ecuador y Perú, que también podrían resultar afectadas. Mientras avanzan las investigaciones, se mantiene activo el Puesto de Mando Unificado para atender las dos emergencias.