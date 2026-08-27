Intentos de suicidio aumentaron 17% en el Huila durante 2026

Neiva

La Secretaría de Salud del Huila alertó sobre el incremento de los intentos de suicidio, que durante 2026 han aumentado un 17%. En lo corrido de este año se han registrado 528 casos, mientras que en 2025 fueron reportados 776.

Neiva concentra el mayor número de casos, con 164 intentos este año, luego de los 212 registrados durante 2025. Le siguen Pitalito, con 96 casos frente a 120 el año anterior, y Garzón, que pasó de 55 a 29 casos.

En cuanto a los fallecimientos, el Huila registra 50 suicidios este año, frente a los 82 casos reportados durante 2025. Neiva registra 11 muertes, Pitalito ocho y Garzón cinco. Según la Secretaría de Salud, más del 60% de los casos corresponde a adolescentes y jóvenes.

“El suicidio nos está quitando lo mejor, que es la adolescencia y la juventud”, señaló el secretario de Salud del Huila, César Germán Roa Trujillo, quien hizo un llamado a fortalecer la comunicación en las familias y prestar atención a las señales de alerta. Padres, profesores, amigos y compañeros pueden ser los primeros en escuchar y actuar ante una situación de riesgo.