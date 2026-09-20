Autoridades neutralizan dos artefactos explosivos instalados en un vehículo en vías del Caquetá

Neiva

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía permitió neutralizar un artefacto explosivo improvisado que era transportado en un vehículo fúnebre, que al parecer hacía varios días estaba desaparecido, sobre la vía que comunica a Paujil con Cartagena del Chaira, en Caquetá.

El operativo se adelantó en el sector conocido como la Y de la Gallineta. Mientras un técnico antiexplosivo realizaba las labores de desactivación, el dispositivo fue activado de manera remota, generando una situación de riesgo que fue controlada por las autoridades.

Durante la inspección del lugar, los uniformados encontraron un segundo artefacto explosivo, aparentemente instalado como señuelo para afectar a las tropas. Ambos elementos fueron neutralizados y el vehículo utilizado para transportar el material fue destruido.

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El tráfico vehicular, fue restablecido, la movilidad por este importante corredor vial del departamento, continua de manera normal. Las autoridades recomendaron a la comunidad no manipular objetos sospechosos y reportarlos inmediatamente para evitar posibles hechos que pongan en riesgo la vida.