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27 ago 2026 Actualizado 12:50

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Explosivo contra la Alcaldía de Algeciras genera alarma, pero no deja víctimas

El ataque ocurrió hacia las 2:30 de la madrugada y dejó daños materiales, sin dejar víctimas humanas.

Municipios como La Plata, La Argentina y Algeciras han registrado hechos de orden publico. Foto Redes Sociales.

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Un nuevo hecho de alteración del orden público se registró durante la madrugada de este jueves en Algeciras, Huila. Un elemento explosivo fue lanzado contra la sede de la Alcaldía Municipal, generando alarma entre los habitantes. La detonación ocurrió aproximadamente a las 2:30 de la mañana, cuando gran parte de la población permanecía descansando.

A pesar de la explosión, las autoridades confirmaron que no se presentaron personas lesionadas como consecuencia del hecho. Los vigilantes que se encontraban en las instalaciones lograron resguardarse oportunamente ante la detonación. Esta situación permitió evitar que la onda explosiva provocara afectaciones físicas a los trabajadores de seguridad.

Tras el ataque, unidades de la Policía iniciaron las labores de investigación para establecer quiénes estarían detrás del hecho. Los uniformados adelantan operativos y verificaciones en diferentes sectores con el propósito de identificar a los responsables. Mientras avanzan las investigaciones, se mantiene la vigilancia para prevenir nuevos hechos de alteración del orden público.

El episodio se suma a recientes acciones atribuidas a grupos disidentes que han generado tensión en varias zonas del Huila. Municipios como La Plata, La Argentina y Algeciras han registrado hechos que han encendido las alertas de las autoridades. En uno de estos acontecimientos también resultó con lesiones leves un integrante de la Novena Brigada del Ejército Nacional.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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