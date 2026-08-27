🔴 Etapa 6 de la Vuelta España EN VIVO: siga la carrera minuto a minuto con Pogacar, Roglic y más

Una nueva etapa de la Vuelta España se disputa este jueves 27 de agosto entre Alcossebre y Castelló, la cual tendrá una distancia de 177.4 kilómetros y en el que hay marcados cuatro premios de montaña: dos de segunda, uno de tercera y uno de primera, este último a poco más de 20 kilómetros para la meta.

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La fracción se presenta como una oportunidad para los fugados, pero de ser cazados en ese último premio de montaña, se podría abrir la opción de volver a ver a Pogacar coronar la etapa. De ser así y establecer alguna diferencia, extenderá la ventaja.

En el caso de los colombianos, Harold Tejada se mantiene como el mejor en la clasificación general y buscará la oportunidad para seguir recortando la diferencia y meterse dentro del top 10.

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