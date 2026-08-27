Decidieron retornar al Chocó los más de 100 indígenas que estaban desplazados en Medellín

Medellín

La alcaldía de Medellín informó que la noche de este miércoles se acordó con las más de cien personas que estaban desplazadas en Medellín su retorno a las comunidades. Esto luego de recibir ayuda integral proporcionada por la administración de la capital antioqueña.

Los indígenas habían salido el pasado lunes desde el municipio de El Carmen de Atrato en Chocó y arribaron a la capital antioqueña.

“Y a la comunidad que decidió regresar voluntariamente, porque han encontrado las garantías de la atención también en el departamento. Entonces, seguimos trabajando por Medellín, garantizando sus derechos, su bienestar y, por supuesto, la vida, y agradecemos a todos por este trabajo tan mancomunado que hicimos y que logramos el objetivo, que las familias y estas comunidades regresaran en buen estado”, informó Johnatan David Hernández Serna, gerente de Etnias.

Las otras entidades que participaron de la atención de esta comunidad fueron Comienzo y las secretarías de Paz y Derechos Humanos, Salud e Inclusión Social, además de la Personería de Medellín, la Defensoría del Pueblo y el ICBF.