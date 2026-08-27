Cárcel para sindicados de Medellín alcanza 35 % de ejecución: así avanza la obra en San Cristóbal

Cárcel para sindicados en el corregimiento de San Cristóbal, Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La construcción de la nueva cárcel para sindicados en Medellín ya alcanza un 35 % de ejecución física y avanza por encima de lo programado en el corregimiento de San Cristóbal, buscando convertirse en una de las principales respuestas de la ciudad frente al hacinamiento en estaciones de Policía y centros de detención transitoria.

La obra cuenta con una inversión de $675.000 millones y tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad en calidad de sindicadas, distribuidas en seis pabellones.

Según informó la administración distrital, 374 personas trabajan en la construcción. Del total de trabajadores, el 62 % corresponde a personal no calificado de la región, el 25 % a personal calificado y el 8 % a mujeres.

Así avanza la construcción de la cárcel

Las obras se concentran actualmente en los pabellones 1, 2, 3, 4 y 5, donde ya se levantan terceros niveles y algunos sectores avanzan hacia el cuarto piso. Además, la celda modelo ya fue terminada, lo que permite visualizar las características que tendrán las demás celdas del complejo.

La administración distrital señaló que, de manera simultánea, se ejecutan trabajos en las torres de vigilancia, la guardia interna, el área de sanidad, los servicios generales y el edificio de formación y capacitación.

Entre los componentes que presentan avances se encuentran las garitas de vigilancia y la guardia interna, estructuras consideradas fundamentales para garantizar la seguridad, custodia y operación del establecimiento una vez entre en funcionamiento.

“No solo estamos avanzando por encima de lo programado, sino que estamos construyendo una infraestructura que contribuirá al fortalecimiento de la seguridad, la justicia y el control institucional en la ciudad”, indicó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.

La Alcaldía de Medellín destacó que el proyecto no solo representa una inversión en infraestructura, sino también una apuesta para ampliar la capacidad institucional, por lo que mantendrá seguimiento a la ejecución de la obra con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos, los cronogramas establecidos y las condiciones necesarias para la futura operación del primer complejo penitenciario público - privado del país.